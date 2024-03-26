Почему зрители чувствуют испанский стыд при просмотре ремейка "Человека-амфибии" 2004 года

Главная причина, почему провалился ремейк "Человека-амфибии" 2004 года

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Снимать ремейки фильмов, которые уже давно стали классикой, — задача не из лёгких, ведь очень сложно привнести что-то новое в полюбившийся зрителями шедевр.

Фото: unsplash.com by Eric Garcia is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Так произошло с ремейком "Человека-амфибии", снятом в 2004 году Александром Атанесяном. Режиссёр не смог превзойти советскую ленту, ставшую неповторимой экранизацией романа Александра Беляева. К слову, в своё время даже студия "Дисней" не решилась снять "Человека-амфибию" из-за сложных подводных съёмок, которые не испугали Владимира Чеботарёва и Геннадия Казанского.

Зрители отмечают, что Атанесян не внёс ничего нового в свой фильм, а только скопировал уже существующий, но и это у него плохо получилось: актёры во всех смыслах выглядели бледнее Владимира Коренева и Анастасии Вертинской.

Кроме того, у исполнителя главной мужской роли Саида Дашука-Нигматулина карие глаза, а у Ихтиандра они должны быть голубыми — это немаловажная деталь в сюжете.