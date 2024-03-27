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Особенности актёрского мастерства Эммы Стоун, за которые её любят зрители

Секрет популярности Эммы Стоун

1:27
Кино

Не всякий любитель качественного кино останется в восторге от фильма "Муви 43", в котором Эмма Стоун сыграла главную роль, однако актриса не остановилась на легковесных комедиях и в дальнейшем показала всю глубину своего потенциала.

Секрет популярности Эммы Стоун
Фото: flickr.com by Gerald Geronimo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По мнению критиков, Стоун показала себя с новой стороны в 2017 году, снявшись в фильме "Битва полов", сюжет которого посвящён матчу между теннисистами Билли Джин Кинг и Бобби Риггсом. Для своей роли Стоун общалась с Кинг, вникала в её характер, изучала её интервью, чтобы скопировать характерный диалект, и даже употребляла протеиновые коктейли.

В 2018 году Стоун доказала, что способна воплощать образы странных личностей. В "Фаворитке" она сыграла именно такую героиню, которая философствует во время интимной близости с дворянином, а в "Бедных-несчастных" героиня Стоун проходит все стадии взросления, будучи физически взрослой девушкой.

Также Стоун обладает музыкальным талантом. В 2014 году она заменила Мишель Уильямс и спела в мюзикле "Кабаре". Позже Стоун снялась в фильме "Ла-Ла Ленд", где снова выступила в роли певицы, хотя в тот период мучилась от болей в горле.

Многие коллеги отзываются об Эмме как о весёлой и дружелюбной женщине. Возможно, зрители это чувствуют и их притягивает и это, помимо актёрского таланта звезды.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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