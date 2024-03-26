Что больше всего раздражает зрителей в сериалах о полицейских

Самые распространённые штампы в сериалах о полицейских

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Полиция — один из самых популярных сюжетов в российских сериалах, и, конечно, в них не обходится без штампов, набивших оскомину многим зрителям.

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Один из самых распространённых эпизодов таких сериалах — оперуполномоченному ночью звонит напарник и просит срочно включить телевизор. Тот включает сразу нужный канал и видит новость о преступлении с самого начала, как будто сотрудники телекомпании специально для него её повторили.

Следователь никогда не оформляет показания свидетелей и живых потерпевших, что можно объяснить ограничением экранного времени, но когда свидетелю изредка дают протокол, он небрежно расписывается один раз на последней странице, хотя обязан прочитать и расписаться на каждой странице.

Если главный герой — генерал, он часто становится в худшем случае бездомным, в лучшем — таксистом, но после этого каким-то чудом снова становится генералом.

Также зрители обращают внимание на то, что судебно-медицинский эксперт и эксперт-криминалист — это часто один и тот же персонаж.

Почти во всех сериалах участвует компьютерный гений, способный за пять секунд найти нужную информацию, а также продажный сотрудник полиции, сливающий информацию нужным людям.