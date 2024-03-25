Мария Миронова призналась, что сын звал ее в игровую комнату в "Крокусе", но что-то остановило ее

Мария Миронова забрала своего сына из "Крокус Сити Холла" за 1.5 часа до теракта. Актриса рассказала, что сын просил ее задержаться в игровой комнате, но она приняла решение вернуться домой.
Миронова в своих соцсетях назвала эти события были просто страшным сном.
Она с сыном в тот день была в "Вегасе", расположенном рядом с местом трагедии, и когда мальчик попросил пойти на игровую площадку, она решила, что им нужно вернуться домой. Обычно она следовала желаниям малыша, но в тот момент что-то подсказало ей, что нужно ехать домой.
"Огромное горе, дай Бог сил всем пострадавшим и их родным. Светлая память безвременно ушедшим. 2 дня просмотра событий с места теракта… 2 дня осознания… Ведь мы могли бы быть там! Мы уехали с сыном из соседнего "Вегаса" за 1,5 часа до этой трагедии. Он так хотел пойти в игровую комнату, но я почему-то его увезла", — написала Мария.
Ей не дает покоя вопрос, какое стечение обстоятельств привело к трагедии. Некоторые собирались на концерт, другие ужинали на последнем этаже, кому-то не повезло остаться в буфете, где террористы в упор расстреливали безоружных людей. Кто-то сражался за своих близких и пережил теракт, кто-то уводил испуганных людей в безопасное место, указывая им верный путь. Кто-то не снимая коньков пытался спастись с катка в соседнем "Вегасе".
Актриса призвала надеяться, что подобные события больше не повторятся и верить, что зло будет наказано.
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