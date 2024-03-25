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Мария Миронова призналась, что сын звал ее в игровую комнату в "Крокусе", но что-то остановило ее

Мария Миронова рассказала, что увезла сына из "Крокуса" за 1,5 часа до теракта

Кино

Мария Миронова забрала своего сына из "Крокус Сити Холла" за 1.5 часа до теракта. Актриса рассказала, что сын просил ее задержаться в игровой комнате, но она приняла решение вернуться домой.

Мария Миронова рассказала, что увезла сына из "Крокуса" за 1,5 часа до теракта
Фото: https://t.me/MironovaMenaker is licensed under t.me/MironovaMenaker/77

Миронова в своих соцсетях назвала эти события были просто страшным сном.
Она с сыном в тот день была в "Вегасе", расположенном рядом с местом трагедии, и когда мальчик попросил пойти на игровую площадку, она решила, что им нужно вернуться домой. Обычно она следовала желаниям малыша, но в тот момент что-то подсказало ей, что нужно ехать домой.

"Огромное горе, дай Бог сил всем пострадавшим и их родным. Светлая память безвременно ушедшим. 2 дня просмотра событий с места теракта… 2 дня осознания… Ведь мы могли бы быть там! Мы уехали с сыном из соседнего "Вегаса" за 1,5 часа до этой трагедии. Он так хотел пойти в игровую комнату, но я почему-то его увезла", — написала Мария.

Ей не дает покоя вопрос, какое стечение обстоятельств привело к трагедии. Некоторые собирались на концерт, другие ужинали на последнем этаже, кому-то не повезло остаться в буфете, где террористы в упор расстреливали безоружных людей. Кто-то сражался за своих близких и пережил теракт, кто-то уводил испуганных людей в безопасное место, указывая им верный путь. Кто-то не снимая коньков пытался спастись с катка в соседнем "Вегасе".

Актриса призвала надеяться, что подобные события больше не повторятся и верить, что зло будет наказано.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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