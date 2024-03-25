По сообщению издания "Аргументы и Факты", в 2006 году старший научный сотрудник Эрмитажа Михаил Аникин впервые заявил, что это именно он придумал такие известные книги, как "Код да Винчи", "Ангелы и демоны" и "Гарри Поттер".
Спустя 11 лет стало известно, что он начал претендовать и на авторство двух блокбастеров: "Аватар" и "Звёздные войны".
Сотрудник музея сообщал, что, к примеру, племя "На'ви" в фильме Джеймса Кэмерона на самом деле является перевёрнутым именем его сына — Ивана.
Кроме того, главного героя второй трилогии "Звёздных войн" зовут Энакин, что очень похоже на "Аникин".
По словам сотрудника музея, он придумал эти отсылки специально, поскольку хотел, чтобы его причастность к блокбастерам была очевидной. Кроме того, Энакин впервые появился в фильме 1999 года, за один год до предполагаемой утечки идей работника Эрмитажа.
Но как о них узнали создатели картин?
Сотрудник музея рассказывал, что в 1998 году он работал в Эрмитаже вместе с несколькими американцами, в том числе с Биллом Стеном. Однажды он сообщил ему о своих кинозадумках и, по видимому, тот их попросту украл.
Михаил Аникин пытался доказать наличие плагиата в США. В этом ему помогал адвокат Клайн Престон. Однако, к его сожалению, ничего не вышло.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.