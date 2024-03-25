Почему Михаил Аникин, старший научный сотрудник Эрмитажа, пробовал доказать авторство блокбастеров

Почему сотрудник Эрмитажа Михаил Аникин пытался доказать свою причастность к блокбастерам

1:14 Your browser does not support the audio element. Кино

По сообщению издания "Аргументы и Факты", в 2006 году старший научный сотрудник Эрмитажа Михаил Аникин впервые заявил, что это именно он придумал такие известные книги, как "Код да Винчи", "Ангелы и демоны" и "Гарри Поттер".

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Спустя 11 лет стало известно, что он начал претендовать и на авторство двух блокбастеров: "Аватар" и "Звёздные войны".

Сотрудник музея сообщал, что, к примеру, племя "На'ви" в фильме Джеймса Кэмерона на самом деле является перевёрнутым именем его сына — Ивана.

Кроме того, главного героя второй трилогии "Звёздных войн" зовут Энакин, что очень похоже на "Аникин".

По словам сотрудника музея, он придумал эти отсылки специально, поскольку хотел, чтобы его причастность к блокбастерам была очевидной. Кроме того, Энакин впервые появился в фильме 1999 года, за один год до предполагаемой утечки идей работника Эрмитажа.

Но как о них узнали создатели картин?

Сотрудник музея рассказывал, что в 1998 году он работал в Эрмитаже вместе с несколькими американцами, в том числе с Биллом Стеном. Однажды он сообщил ему о своих кинозадумках и, по видимому, тот их попросту украл.

Михаил Аникин пытался доказать наличие плагиата в США. В этом ему помогал адвокат Клайн Престон. Однако, к его сожалению, ничего не вышло.