Звезда сериала "Во все тяжкие" Джанкарло Эспозито рассказал, что снимется в проекте от Marvel

Звезда сериала "Во все тяжкие" Джанкарло Эспозито подтвердил, что примет участие в фильме от компании Marvel. Об этом пишет портал "Colider".
Актёр рассказал, что точно не станет играть Профессора Икс. Он уточнил, что примет участие в съёмках "скорее раньше, чем позже", и это будет "лучше, чем многие могут себе представить". Других подробностей Джанкарло Эспозито пока не раскрыл.
Ранее стало известно, что "Marvel" организовала тайные досъёмки фильма "Дэдпул и Росомаха". Тем не менее они не повлияют на дату выхода картины в прокат — 26 июля.
Этот продукт поможет избавиться от пня на участке.