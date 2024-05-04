Звезда сериала "Во все тяжкие" Джанкарло Эспозито рассказал, что снимется в проекте от Marvel

Джанкарло Эспозито подтвердил, что снимется в фильме от Marvel

0:40 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Во все тяжкие" Джанкарло Эспозито подтвердил, что примет участие в фильме от компании Marvel. Об этом пишет портал "Colider".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Актёр рассказал, что точно не станет играть Профессора Икс. Он уточнил, что примет участие в съёмках "скорее раньше, чем позже", и это будет "лучше, чем многие могут себе представить". Других подробностей Джанкарло Эспозито пока не раскрыл.

Ранее стало известно, что "Marvel" организовала тайные досъёмки фильма "Дэдпул и Росомаха". Тем не менее они не повлияют на дату выхода картины в прокат — 26 июля.