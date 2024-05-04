В сети опубликовали трейлер предстоящего сезона сериала "Пацаны"

В сети появился трейлер 4-го сезона сериала "Пацаны"

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

На YouTube появился трейлер 4-го сезона популярного супергеройского сериала "Пацаны".

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Премьера продолжения ленты ожидается 13 июня. В эту дату должно выйти 2 серии. В общей сумме их будет 8. Последующие эпизоды станут выходить 1 раз в неделю до 18 июля. В качестве шоураннера проекта выступает Эрик Крипке. В картине приняли участие Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр и другие актёры.

В новом сезоне покажут события, которые произошли после конца 3-го. Известно, что действие ленты будет разворачиваться по прошествии месяца после финала "Поколения "Ви", а последние серии подведут действие к старту 2-го сезона спин-оффа.