Помогает семье и живёт воспоминаниями: чем сейчас занимается актриса Галина Польских

Как сейчас живёт актриса Галина Польских

1:21 Your browser does not support the audio element. Кино

Галина Польских в молодости училась на режиссёра во ВГИКе и стала актрисой благодаря вахтёрше, которая заметила миловидность будущей знаменитости, разузнала дату ближайшей консультации и дала девушке полезные советы для поступления, например, объяснила, что не нужно выбирать избитое стихотворение и басню.

Фото: hdfilmhit.org by Runner1616 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Первой ролью Польских стала небольшая роль в "Белых ночах" 1959 года, а дальше пошли роли в "Я шагаю по Москве", "По семейным обстоятельствам", "За спичками", "Доктор Живаго" и других фильмах.

Актриса была два раза замужем. Первый муж погиб, со вторым она развелась. Польских посвятила свою жизнь дочерям. Её внук прожил первые пять лет с бабушкой, потому что его мама жила с мужем-иностранцем за границей. В 2021 году юноша попал в аварию на мотоцикле и лишился ноги. Польских винит себя за то, что не настояла на том, чтобы он заменил барахлившее колесо, но радуется, что он остался жив.

Сейчас Польских продолжает сниматься в кино. В последние годы она снялась в таких фильмах, как "Ёлки-10", "У людей так бывает", "Детектив на все руки. Девичьи секреты" и "Родные люди". Актриса признавалась, что теперь снимается, чтобы помогать семье, а живёт в основном воспоминаниями.