Стало известно, что второго сезона сериала "Слово пацана" пока не будет

Создатели сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" пока не планируют приступать к съёмкам второго сезона, пишет ТАСС со ссылкой на слова сценариста Андрея Золотарёва.

Фото: flickr.com by -Roge- is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic