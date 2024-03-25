Стало известно, что второго сезона сериала "Слово пацана" пока не будет

Создатели сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" пока не планируют приступать к съёмкам второго сезона, пишет ТАСС со ссылкой на слова сценариста Андрея Золотарёва.
"Второго сезона пока не будет", — заявил он.
Андрей Золотарёв назвал причину, по которой создатели не планируют приступать к съёмкам.
"Нам нужно теперь в этом более узком пространстве сделать не хуже <…> А это сложно, потому что у нас правда классный сериал", — сказал сценарист.
При этом он рассказал, что история, которую показали в "Слово пацана", была рассчитана на три сезона.
В заключении сценарист сообщил, что команда знает, что будет происходить с героями ленты впоследствии. Однако пока у создателей отсутствует уверенность, что съёмки надо начинать проводить сейчас.
"Мы понимаем, что с этими персонажами будет происходить дальше. У нас есть предположение того, как она [история] может развиваться <…> Но мы пока туда не идём. Не идём осознанно, потому что нет абсолютной уверенности в том, что нам нужно это сейчас сделать", — заключил Андрей Золотарёв.
Напомним, что сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" стал одним из самых популярных проектов прошлого года. Его премьера состоялась 9 ноября.
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