Стало известно, что второго сезона сериала "Слово пацана" пока не будет

Сценарист Андрей Золотарёв о "Слове пацана": "Второго сезона пока не будет"

Создатели сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" пока не планируют приступать к съёмкам второго сезона, пишет ТАСС со ссылкой на слова сценариста Андрея Золотарёва.

Фото: flickr.com by -Roge- is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Второго сезона пока не будет", — заявил он.

Андрей Золотарёв назвал причину, по которой создатели не планируют приступать к съёмкам.

"Нам нужно теперь в этом более узком пространстве сделать не хуже <…> А это сложно, потому что у нас правда классный сериал", — сказал сценарист.

При этом он рассказал, что история, которую показали в "Слово пацана", была рассчитана на три сезона.

В заключении сценарист сообщил, что команда знает, что будет происходить с героями ленты впоследствии. Однако пока у создателей отсутствует уверенность, что съёмки надо начинать проводить сейчас.

"Мы понимаем, что с этими персонажами будет происходить дальше. У нас есть предположение того, как она [история] может развиваться <…> Но мы пока туда не идём. Не идём осознанно, потому что нет абсолютной уверенности в том, что нам нужно это сейчас сделать", — заключил Андрей Золотарёв.

Напомним, что сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" стал одним из самых популярных проектов прошлого года. Его премьера состоялась 9 ноября.