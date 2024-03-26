Сцена в советском кино, от которой даже у взрослых бежали мурашки

Самая пугающая сцена в советском кино

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Советские режиссёры редко снимали фильмы ужасов: этот жанр считался дурновкусием, но время от времени в фильмах всё же встречались страшные сцены, как, например, в "Вие" и "Короле Лире". Впрочем, была и другая сцена, которая пугала зрителей ещё больше.

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Речь идёт об эпизоде фильма "Всадник без головы", когда в тумане появляется лошадь, а на ней - обезглавленный человек. Медленно проскакав, всадник и лошадь растворяются в тумане.

Сцена сопровождалась эффектной музыкой, которая делала её ещё более впечатляющей. Также большая заслуга принадлежит оператору, который выстроил подходящий свет и нашёл нужный ракурс, чтобы добиться эффекта натуральности того, что происходит на экране.

Несмотря на то что в современном кино используется ещё больше спецэффектов, зрители признавались, что до сих пор испытывают мистический ужас при виде всадника из советского приключенческого фильма.