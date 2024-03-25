Шоураннеры предстоящего фильма о Владимире Жириновском скоро начнут искать замену актёру Никите Кологривому

Никиту Кологривого "отменили": будет новый кастинг на роль Владимира Жириновского

1:06 Your browser does not support the audio element. Кино

Шоураннеры предстоящего байопика о бывшем лидере ЛДПР Владимире Жириновском объявят о повторном кастинге на роль политика. Ранее его должен был сыграть Никита Кологривый. Об этом пишет портал "Regions" со ссылкой на слова владельца усадьбы Гребнёво Андрея Ковалева, на территории которой должны были снимать один из эпизодов.

Фото: youtube.com by Никита Кологривый is licensed under public domain

Он сообщил, что кастинг будет возобновлён из-за недостойного поведения актёра.

"Да, в этом году планировались съёмки фильма. Но из-за поведения актёра, отобранного на главную роль, процесс затормозился. Сейчас будет объявлен новый кастинг", — сказал Андрей Ковалев.

При этом он отметил, что сыграть Владимира Жириновского — сложная задача.

Андрей Ковалев также высказался и о Никите Кологривом.

"У актёра два пути: либо преодолеть все трудности и исправиться, либо наклонная дорожка пойдёт за ним", — заявил владелец усадьбы.

Напомним, что в ночь с 18 на 19 марта Никита Кологривый устроил дебош в ресторане Новосибирска и укусил официантку. Впоследствии за эти действия его приговорили к семи дням ареста.