Съёмки этих трёх фильмов стали самыми дорогими в истории кинематографа

Фильмы с самым большим бюджетом в истории кино

Pravda.Ru сделала подборку фильмов, создатели которых потратили огромные суммы для их съёмок.

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"Пираты Карибского моря: На странных берегах", 2011 год

Картина режиссёра Роба Маршалла является самой высокобюджетной в истории кино. Создателям пришлось основательно потратиться на неё: бюджет фильма составлял примерно 379 миллионов долларов!

Причинами столь высоких затрат были множество площадок для съёмок, использование 3D-камер и работа десяти компаний над красочными визуальными эффектами.

"Мстители: Эра Альтрона", 2015 год

Бюджет проекта Джосса Уидона "Мстители: Эра Альтрона" составлял около 365 миллионов долларов, и поэтому он является вторым самым высокобюджетным фильмом в истории кино.

Этот проект может по праву похвастаться наличием огромного количества масштабных спецэффектов. Их в нём около 3-х тысяч, что больше многих других фильмов компании Marvel.

"Мстители: Финал", 2019 год

Третье место занимает картина Энтони и Джо Руссо "Мстители: Финал". Для её создания понадобилось примерно 356 миллионов долларов.

Этот фильм в своём прокате только за первые три дня смог превысить бюджет на 1 миллион долларов. Впоследствии он стал наиболее кассовым проектом с июля 2019 года по март 2021-ого. Всего "Мстители: Финал" заработал почти 3 миллиарда долларов в мировом прокате.