Съёмки этих трёх фильмов стали самыми дорогими в истории кинематографа

Pravda.Ru сделала подборку фильмов, создатели которых потратили огромные суммы для их съёмок.

Фото: flickr.com by 401(К) 2012 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic