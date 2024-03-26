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В Сети объяснили, почему не стоит смотреть с детьми "Летучий корабль"

Пользователи Сети жёстко раскритиковали фильм "Летучий корабль"

Кино

В Сети появились негативные отзывы о фильме "Летучий корабль". Казалось бы, современная адаптация старого мультфильма должна была стать фильмом для семейного просмотра, но на деле оказалось не совсем так.

Пользователи Сети жёстко раскритиковали фильм "Летучий корабль"
Фото: flickr.com by Marinha do Brasil is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Зрители обратили внимание на грубые диалоги и вульгарные шутки, от которых могут вянуть уши даже у взрослых. В фильме зашкаливает количество сцен насилия, что также может негативно сказаться на детской психике. Что касается самих персонажей, то многие из них так и не поняли, кого они играют. Например, по словам одного из зрителей, Забава просто гримасничает и кривляется, не показывая при этом настоящих эмоций, которые должны быть у этой героини.

Также комментаторы обратили внимание на ядовито-кислотные костюмы, в которых нет ни намёка на хороший вкус, и на странные музыкальные номера. Песни, популярные в нулевых, оказались неуместными в детской сказке, как и танцы, отсылающие к фильму "Ла-Ла Ленд".

Среди взрослой и детской аудитории нашлись те, кому понравился "Летучий корабль", но немало зрителей единогласно признали фильм неподходящим для просмотра с детьми.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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