В Сети объяснили, почему не стоит смотреть с детьми "Летучий корабль"

Пользователи Сети жёстко раскритиковали фильм "Летучий корабль"

В Сети появились негативные отзывы о фильме "Летучий корабль". Казалось бы, современная адаптация старого мультфильма должна была стать фильмом для семейного просмотра, но на деле оказалось не совсем так.

Фото: flickr.com by Marinha do Brasil is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Зрители обратили внимание на грубые диалоги и вульгарные шутки, от которых могут вянуть уши даже у взрослых. В фильме зашкаливает количество сцен насилия, что также может негативно сказаться на детской психике. Что касается самих персонажей, то многие из них так и не поняли, кого они играют. Например, по словам одного из зрителей, Забава просто гримасничает и кривляется, не показывая при этом настоящих эмоций, которые должны быть у этой героини.

Также комментаторы обратили внимание на ядовито-кислотные костюмы, в которых нет ни намёка на хороший вкус, и на странные музыкальные номера. Песни, популярные в нулевых, оказались неуместными в детской сказке, как и танцы, отсылающие к фильму "Ла-Ла Ленд".

Среди взрослой и детской аудитории нашлись те, кому понравился "Летучий корабль", но немало зрителей единогласно признали фильм неподходящим для просмотра с детьми.