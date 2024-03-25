Подборка историй об известных актрисах, которым удалось сбежать от мужей тиранов

Три звездные дамы, которым повезло сбежать от абьюзеров

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Жизнь звезд всегда кажется блестящей: популярность, богатство и прекрасные отношения со своим партнером. Но не стоит забывать, что известные женщины тоже могут страдать от тирании мужа.

Главные мужчины в жизни Анастасии Заворотнюк, и кто ее наконец-то осчастливил

Речь пойдет о трех знаменитостях, столкнувшихся с проблемой домашнего насилия, и о том, как им удалось уйти от абьюза. Их истории служат примером настоящего мужества и показывают, что даже в условиях известности можно найти силы начать новую главу в жизни. и стать источником вдохновения для многих.

Мария Ивакова, начинающая актриса, которая сейчас находится в счастливых отношениях с Никитой Ефремовым, тоже прошла через испытание абьюзом. Возможно многим девушка запомнилась участием в проекте телеканала "Пятница" "Орел и решка". Красивая, улыбчивая, стройная блондинка долгое время страдала от ревности и агрессии предыдущего парня. Он просто не справлялся со своими эмоциями, мог разбить ее телефон, однажды чуть не выкинул ноутбук Марии и даже поднимал на нее руку. Требовал, чтобы девушка всегда держала его в известности о том, где она находится. Если Мария не отвечала на его звонки буквально несколько минут, он в панике сразу названивал ее родителями, даже если это было поздно ночью.

Анастасия Заворотнюк претерпела много страданий от бывшего мужа Дмитрия Стрюкова. Он начал избивать ее после рождения первого ребенка и вскоре лишил возможности видеться с друзьями и работать. Контроль над каждым шагом стал просто невыносимым. Ситуация ухудшилась, когда у пары появился второй ребенок. Стрюков начал изменять Анастасии с их прислугой, даже не скрывая это. После многих лет мучений и пребывания практически в заложницах у мужа-тирана Анастасия, собравшись с силами и забрав детей покинула Стрюкова. К счастью, ей хватило решимости начать новую жизнь.

Анджелина Джоли, будучи в браке с Брэдом Питтом долго старалась сохранять видимость благополучия в семье. Но со временем правда об их постоянных ссорах всплыла наружу. Несмотря на внешнюю гармонию, Энджи и Брэд столкнулись с многочисленными сложностями в отношениях. Съемки в совместных проектах и все усилия направленные на сохранение брака ради детей оказались бесплодными. Противоречия нарастали как снежный ком, и в один момент после очередного пьяного скандала с применением насилия Анджелина подала на развод.