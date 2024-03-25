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Жерар Депардье лечился Моцартом, а Николь Кидман — балетом: как известные актёры смогли справиться с заиканием

Известные актёры, которые смогли вылечиться от заикания

2:19
Кино

Если в какой-то другой профессии заикание не становится помехой для профессионального успеха, то точно не в актёрской. Речь артистов должна быть плавной и без дефектов, однако даже среди звёзд мирового уровня есть артисты, которыми пришлось побороться с этим недугом.

Известные актёры, которые смогли вылечиться от заикания
Фото: ipernity.com by Siebbi is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Джулия Робертс страдала наследственным заиканием, как и её брат, однако сама будущая актриса не замечала, что говорит не так, как другие люди, и не понимала, в чём причина насмешек сверстников. Мачеха Джулии и её брата заметила, что дети заикаются, и повела их к врачу, который нашёл лучший способ лечения. По его совету дети начали петь песни, читать стихи и болтать без перерыва, и это дало отличные результаты.

Будучи подростком, Энтони Хопкинс страдал заиканием, а также ему тяжело давалась учёба из-за дислексии. Помогло будущему актёру знакомство с Ричардом Бёртоном, который сразу разглядел в Энтони талант и порекомендовал ему заняться пением, благодаря чему у Хопкинса постепенно исчезли проблемы с речью, а также он смог вылечиться от дислексии.

У Брюса Уиллиса была тяжёлая форма заикания, из-за этого никто не мог понять, что он говорит. В какой-то момент Брюс решил справляться с этой проблемой с помощью юмора. Он стал постоянно шутить и приобрёл друзей в сверстниках, которые прежде его избегали. Когда Уиллис решил играть в театре и вышел на сцену, он перестал заикаться. Актёр понял, что только выбранная профессия помогает ему говорить без запинки.

Жерар Депардье тоже в детстве страдал заиканием и хотел непременно от него избавиться, потому что уже с ранних лет знал, что хочет стать актёром и прославиться. Врачи не могли помочь Жерару, пока один отоларинголог не посоветовал мальчику лечиться музыкой. Депардье начал слушать Моцарта по четыре часа в день, и это действительно помогло.

Николь Кидман, подобно Депардье, вылечилась от заикания благодаря музыке, но в её случае это был балет. Именно когда Николь начала заниматься танцами, она перестала заикаться. Кроме того, тогда же она открыла в себе актёрские способности: она необычайно артистично представляла каждого своего персонажа на сцене. р — р

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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