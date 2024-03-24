Печальная новость для поклонников турецкого сериала: Биннур Кая покидает "Зимородок"

Турецкая актриса Биннур Кая стала сниматься в "Зимородке" в первой серии второго сезона. Изначально планировалось, что Нюкхет, являющаяся внебрачной дочерью Халиса-аги, разрушит его семью. Но потом сценарий переписали, а судьба героини отошла на второй план, передаёт theGirl. ru.
Уход артистки уже продуман. По сценарию, Халис задумался о том, чтобы отправить дочь на лечение в Соединённые Штаты и попросил Ифакат заняться организацией пребывания Нюкхет на чужбине.
Ранее стало известно, что сериал "Зимородок" продлят на третий сезон, несмотря на слухи о его окончании из-за плохих рейтингов второго сезона.
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