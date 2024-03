Печальная новость для поклонников турецкого сериала: Биннур Кая покидает "Зимородок"

Турецкая актриса Биннур Кая стала сниматься в "Зимородке" в первой серии второго сезона. Изначально планировалось, что Нюкхет, являющаяся внебрачной дочерью Халиса-аги, разрушит его семью. Но потом сценарий переписали, а судьба героини отошла на второй план, передаёт theGirl. ru.

Фото: youtube.com by Tolga Çevik is licensed under Creative Commons CC BY