Печальная новость для поклонников турецкого сериала: Биннур Кая покидает "Зимородок"

Актриса Биннур Кая покинет каст сериала "Зимородок" на этой неделе

Турецкая актриса Биннур Кая стала сниматься в "Зимородке" в первой серии второго сезона. Изначально планировалось, что Нюкхет, являющаяся внебрачной дочерью Халиса-аги, разрушит его семью. Но потом сценарий переписали, а судьба героини отошла на второй план, передаёт theGirl. ru.

Фото: youtube.com by Tolga Çevik is licensed under Creative Commons CC BY

Уход артистки уже продуман. По сценарию, Халис задумался о том, чтобы отправить дочь на лечение в Соединённые Штаты и попросил Ифакат заняться организацией пребывания Нюкхет на чужбине.

Ранее стало известно, что сериал "Зимородок" продлят на третий сезон, несмотря на слухи о его окончании из-за плохих рейтингов второго сезона.