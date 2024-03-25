Старая харя не стала моей трагедией: как Фаина Раневская относилась к преклонному возрасту и какой совет дала всем пожилым женщинам

Мудрый совет, который Фаина Раневская дала пожилым женщинам

1:39 Your browser does not support the audio element. Кино

Фаина Раневская известна не только своим талантом актрисы, но и легендарным остроумием. Её меткие и яркие цитаты разлетелись по всему интернету. Звезда советского экрана рассуждала на разнообразные темы, в том числе о старости.

Фото: https://vk.com/fainaranevskaya by ФАИНА РАНЕВСКАЯ в vk.com is licensed under public domain

Раневская не считала старость поводом для хандры. Напротив, она верила, что именно в зрелом возрасте можно начать по-новому открывать себя и мир и обретать качества, которых не хватало в молодости. Более того, она приводила в пример Ольгу Книппер-Чехову, которая только в пожилом возрасте открыла для себя прелесть ароматов духов.

"Старая харя не стала моей трагедией — в 22 года я уже гримировалась старухой, и привыкла, и полюбила старух моих в ролях. А недавно написала моей сверстнице: "Старухи, я любила вас, будьте бдительны!" Книппер-Чехова, дивная старуха, однажды сказала мне: "Я начала душиться только в старости". Старухи бывают ехидны, а к концу жизни бывают и стервы, и сплетницы, и негодяйки… Старухи, по моим наблюдениям, часто не обладают искусством быть старыми. А к старости надо добреть с утра до вечера!" — написано в книге "Самые мудрые притчи и афоризмы Фаины Раневской" под редакцией Маргариты Гумской.

Этим высказыванием Раневская даёт понять, что старость не должна становиться поводом для самоограничений. Не стоит страдать из-за возраста, который, по сути, не более чем цифры. Актриса призывает женщин и в почтенном возрасте брать всё самое лучшее от жизни, а главное — быть добрыми, радостными и любознательными.