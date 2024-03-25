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Зарубежные артисты, которые могут сразить наповал своими познаниями русского языка

Кто из зарубежных артистов умеет говорить по-русски

1:50
Кино

Среди зарубежных артистов есть любители русской культуры, которые выучили русский язык ради интереса или ради того, чтобы читать Фёдора Достоевского, Льва Толстого и других классиков в оригинале.

Кто из зарубежных артистов умеет говорить по-русски
Фото: flickr.com by https://www.flickr.com/people/29059230@N00 is licensed under Creative Commons CC0 License

Милу Йовович и Милу Кунис объединяет не только то, что они тёзки. Обе актрисы свободно изъясняются по-русски. У них обеих русские корни, и будущие звёзды, уехав в детстве с родителями в США, не забыли о своём происхождении.

Брэдли Купер несколько лет встречался с российской моделью Ириной Шейк, и у них родилась дочь. Купер любил смотреть с девочкой русские мультфильмы и стал невольно запоминать слова и фразы сказочных героев. Однажды в одной передаче он даже спел песенку из "Фиксиков".

Кейт Бекинсейл обожает французскую и русскую литературу. Она понимала, что только чтение в оригинале, не искажённое переводом, позволяет в полной мере прочувствовать то, что хотел донести до читателей автор, и ради того, чтобы читать классиков русской литературы на их родном языке, она стала учить русский.

Натали Портман достались знания русского языка от её молдавских предков, которые, даже эмигрировав, продолжали говорить по-русски. 

Рэйф Файнс начал учить русский, когда снимался в фильме Веры Глаголевой "Месяц в деревне" по пьесе Ивана Тургенева. Даже после съёмок он продолжил изучение языка, потому что ему очень нравится Россия и он с удовольствием в неё приезжает.

Джаред Лето выучил несколько фраз по-русски, когда снимался в "Оружейном бароне", и потом ему захотелось продолжить осваивать русский язык. Журналисты часто просят актёра удивить их русской речью, и однажды он действительно удивил и позабавил одного журналиста, сказав, что тот стоит как дуб.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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