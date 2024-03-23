Назван самый прибыльный в США фильм с актёром Тимоти Шаламе

"Дюна 2" стала самым прибыльным фильмом с Тимоти Шаламе в США

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Фильм режиссёра Дени Вильнёва "Дюна 2" стал самым кассовым проектом в США с актёром Тимоти Шаламе. Об этом пишет Film Updates.

Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Так, сегодня сборы фильма в местном прокате превысили отметку в 220 миллионов долларов.

До этого момента картина "Вонка" являлась наиболее кассовой с Тимоти Шаламе. Проект смог собрать около 218 миллионов долларов в США.

Напомним, что Тимоти Шаламе — известный американский и французский актёр.

Помимо названных картин, он также принимал участие и в других. Например, в "Интерстеллар" и "Назови меня своим именем". В фильме "Дюна 2" актёр исполнил роль главного героя по имени Пол.