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У режиссёра Адама Вингарда уже есть планы на третий фильм про Годзиллу и Конга

Адам Вингард планирует снять третий фильм про Годзиллу и Конга

0:45
Кино

Режиссёр Адам Вингард планирует снять третий фильм про Годзиллу и Конга. Об этом пишет Discussing Film.

Адам Вингард планирует снять третий фильм про Годзиллу и Конга
Фото: unsplash.com by NeONBRAND neonbrand is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сообщается, что компании Warner Bros. и Legendary пока не одобрили проект.

Режиссёр также отметил, что он не хочет торопиться, но в то же время план по продолжению фильмов у него уже имеется. 

Напомним, что 29 марта в мировой прокат выходит картина "Годзилла и Конг: Новая империя". 

По сюжету Годзилла и Конг, одержав победу над Мехагодзиллой, вновь объединяются. Теперь им нужно устранить угрозу, которая кроется в недрах Полой Земли. При этом героям придётся столкнуться с Королём шрамов, победить которого гораздо труднее, чем Мехагодзиллу.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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