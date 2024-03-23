У режиссёра Адама Вингарда уже есть планы на третий фильм про Годзиллу и Конга

Адам Вингард планирует снять третий фильм про Годзиллу и Конга

0:45 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр Адам Вингард планирует снять третий фильм про Годзиллу и Конга. Об этом пишет Discussing Film.

Фото: unsplash.com by NeONBRAND neonbrand is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сообщается, что компании Warner Bros. и Legendary пока не одобрили проект.

Режиссёр также отметил, что он не хочет торопиться, но в то же время план по продолжению фильмов у него уже имеется.

Напомним, что 29 марта в мировой прокат выходит картина "Годзилла и Конг: Новая империя".

По сюжету Годзилла и Конг, одержав победу над Мехагодзиллой, вновь объединяются. Теперь им нужно устранить угрозу, которая кроется в недрах Полой Земли. При этом героям придётся столкнуться с Королём шрамов, победить которого гораздо труднее, чем Мехагодзиллу.