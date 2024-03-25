6 актрис, которые решили никогда не делать пластические операции и объяснили свой выбор

6 актрис, которые заявили, что ни за что в жизни не сделают пластику

2:57 Your browser does not support the audio element. Кино

Многим актрисам тяжело осознавать собственное старение не только потому, что любая женщина хочет выглядеть молодо и красиво, но и потому, что в мире кино внешность часто становится решающим фактором и определяет, пригласят ли актёра на съёмки. Пластические операции — это простой, хоть и не всегда безопасный способ поддерживать молодость и красоту, однако не все актрисы хотят им пользоваться.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор, известная по фильмам "Ангелы Чарли", "50 первых поцелуев", "Нецелованные", в целом нормально относится к пластике и не критикует знаменитостей, которые прибегают к этому методу, но сама она боится впасть в зависимость и начать делать одну за другой операции. Актрисе этого очень не хотелось бы, поэтому она никогда не экспериментировала со своей внешностью и старается принимать себя такой, какая она есть.

Анджелина Джоли

Об Анджелине Джоли ходили слухи, что она пользовалась услугами пластических хирургов, настолько в молодости у актрисы была идеальная красота, но сама она признавалась, что её внешность никогда не претерпевала хирургических вмешательств. Бывшей жене Бреда Питта это просто не нужно.

Кейт Уинслет

Звезду "Титаника" Кейт Уинслет в своё время часто критиковали за её расположенность к полноте. Актриса всегда сильно переживала из-за таких замечаний и позже заметно похудела, но потом вернулась к своему первоначальному весу. Что касается пластических операций, то их она никогда не делала, потому что родители с детства приучили её ценить природную красоту. Уинслет не хочет менять себя неестественными способами.

Джулия Робертс

Сейчас Джулия Робертс уже не садится в кресло пластического хирурга, однако так было не всегда. Одно время звезда "Красотки" использовала ботокс и в течение двух месяцев пристально вглядывалась в зеркало, чтобы понять, удовлетворена ли она результатами. В конце концов актриса поняла, что до ботокса выглядела лучше, и бросила эту процедуру. Робертс говорит, что ей повезло с генами, а также с мужем, который так сильно её любит, что рядом с ним она просто не может себя не любить.

Сальма Хайек

Сальма Хайек однажды чуть было не попробовала филлеры, но вовремя одумалась, испугавшись за последствия. Вместо этого актриса использует естественные способы поддержания красоты и молодости: массаж, медитацию и токовые процедуры. Всё это позволяет ей выглядеть так, что она с удовольствием смотрит на себя в зеркало.

Джулианна Мур

Джулианне Мур 63 года, но она считает, что лучше стареть естественно, чем искусственно возвращать себе молодость. Актриса объясняет свой выбор собственными наблюдениями. Когда она видит людей, которые делали пластические операции, она замечает, что их лица выглядят странно, особенно по сравнению с лицами людей, не проводивших со своей внешностью никаких хирургических манипуляций.