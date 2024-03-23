Пять интересных фактов о фильме Ильи Учителя "Летучий корабль"

На днях, 21 марта, в прокат вышел фильм Ильи Учителя "Летучий корабль", который был снят на основе советского мультфильма Гарри Бардина. Pravda.Ru собрала пять занимательных фактов о новой картине.
1. Исполнительницей песни царевны Забавы является Анна Пересильд. Ранее она сыграла Айгуль в популярном сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".
2. Имена Данилы Козловского (роль Бабок-Ёжек) и Ксении Раппопорт (роль цыганки) не стали включать в титры фильма.
3. Забаву должна была сыграть Анастасия Мытражик. С её участием даже сняли отдельные сцены. Однако в итоге она ушла из картины, а вместо неё взяли Ксению Трейстер.
4. В новом фильме есть композиции из оригинального мультфильма. Например, такие как "А я не хочу, не хочу по расчёту" и "Я Водяной, я Водяной!".
5. Роль Водяного исполнил Сергей Гармаш, народный артист России. При этом ранее он сыграл Геннадия в популярном фильме 2023 года "Чебурашка".
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.