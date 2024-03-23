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Пять интересных фактов о фильме Ильи Учителя "Летучий корабль"

Любопытные факты о новом фильме "Летучий корабль"

1:10
Кино

На днях, 21 марта, в прокат вышел фильм Ильи Учителя "Летучий корабль", который был снят на основе советского мультфильма Гарри Бардина. Pravda.Ru собрала пять занимательных фактов о новой картине.

Любопытные факты о новом фильме "Летучий корабль"
Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1. Исполнительницей песни царевны Забавы является Анна Пересильд. Ранее она сыграла Айгуль в популярном сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".

2. Имена Данилы Козловского (роль Бабок-Ёжек) и Ксении Раппопорт (роль цыганки) не стали включать в титры фильма. 

3. Забаву должна была сыграть Анастасия Мытражик. С её участием даже сняли отдельные сцены. Однако в итоге она ушла из картины, а вместо неё взяли Ксению Трейстер.

4. В новом фильме есть композиции из оригинального мультфильма. Например, такие как "А я не хочу, не хочу по расчёту" и "Я Водяной, я Водяной!".

5. Роль Водяного исполнил Сергей Гармаш, народный артист России. При этом ранее он сыграл Геннадия в популярном фильме 2023 года "Чебурашка".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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