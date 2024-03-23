Актриса Гвинет Пэлтроу раскритиковала позицию Голливуда по поводу супергеройских фильмов

Гвинет Пэлтроу: Голливуд зря поддерживает фильмы о супергероях

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Известная актриса Гвинет Пэлтроу заявила, что в Голливуде зря вкладываются в фильмы о супергероях. Её слова привело издание "TMZ".

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В ходе беседы работник СМИ Шон Эванс спросил у деятельницы кино о её отношении к словам Корда Джефферсона, режиссёра "Американского чтива". Ранее он попросил Голливуд больше не инвестировать мелкие инди-проекты.

Гвинет Пэлтроу заявила, что полностью согласна с ним. Она добавила, что в Голливуде зря поддерживают супергеройские франшизы. По мнению актрисы, небольшие бюджеты не идут искусству на пользу, так как истинные художники должны рисковать.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что актёр Пол Дано также высказался относительно супергеройских картин. Он заявил, что зрители устали наблюдать подобные фильмы на экране.