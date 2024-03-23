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Актриса Гвинет Пэлтроу раскритиковала позицию Голливуда по поводу супергеройских фильмов

Гвинет Пэлтроу: Голливуд зря поддерживает фильмы о супергероях

0:52
Кино

Известная актриса Гвинет Пэлтроу заявила, что в Голливуде зря вкладываются в фильмы о супергероях. Её слова привело издание "TMZ".

Гвинет Пэлтроу: Голливуд зря поддерживает фильмы о супергероях
Фото: commons.wikimedia.org by Injeongwon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В ходе беседы работник СМИ Шон Эванс спросил у деятельницы кино о её отношении к словам Корда Джефферсона, режиссёра "Американского чтива". Ранее он попросил Голливуд больше не инвестировать мелкие инди-проекты.

Гвинет Пэлтроу заявила, что полностью согласна с ним. Она добавила, что в Голливуде зря поддерживают супергеройские франшизы. По мнению актрисы, небольшие бюджеты не идут искусству на пользу, так как истинные художники должны рисковать.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что актёр Пол Дано также высказался относительно супергеройских картин. Он заявил, что зрители устали наблюдать подобные фильмы на экране.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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