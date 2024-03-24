"Пляска Драконов": объявлена дата премьеры второго сезона сериала "Дом дракона"

Второй сезон "Дома дракона" о гражданской войне в Вестеросе выйдет в июне 2024 года

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

Летом зрители вновь окунутся во вселенную "Дома Дракона". Второй сезон сериала от HBO стартует 16 июня 2024 года, передаёт "Чемпионат".

Фото: youtube by Иванова Ольга is licensed under public domain

Холдинг HBO поделился первыми постерами второго сезона саги о Таргариенах. На картинках изображены главы двух противоборствующих сил: Алисента Хайтауэр и Рейнира Таргариен. Один из трейлеров доступен на YouTube-канале Max.

Первый сезон "Дома драконов" вышел в самом конце лета 2022-го и был встречен благожелательно. Он удостоился тринадцати наград, включая "Эмми", и 68 номинаций. Сериал является приквелом к "Игре престолов" и основан на книге Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь".

В продолжении тон повествования станет более мрачным. В нём зрители увидят, как "Чёрные" и "Зелёные" вступили в войну за Железный трон и Вестерос.