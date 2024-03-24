"Пляска Драконов": объявлена дата премьеры второго сезона сериала "Дом дракона"

Летом зрители вновь окунутся во вселенную "Дома Дракона". Второй сезон сериала от HBO стартует 16 июня 2024 года, передаёт "Чемпионат".
Холдинг HBO поделился первыми постерами второго сезона саги о Таргариенах. На картинках изображены главы двух противоборствующих сил: Алисента Хайтауэр и Рейнира Таргариен. Один из трейлеров доступен на YouTube-канале Max.
Первый сезон "Дома драконов" вышел в самом конце лета 2022-го и был встречен благожелательно. Он удостоился тринадцати наград, включая "Эмми", и 68 номинаций. Сериал является приквелом к "Игре престолов" и основан на книге Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь".
В продолжении тон повествования станет более мрачным. В нём зрители увидят, как "Чёрные" и "Зелёные" вступили в войну за Железный трон и Вестерос.
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