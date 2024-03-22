Стал известен сюжет предстоящей сказки "Горыныч"

Появилась информация по поводу сюжета фильма-сказки "Горыныч"

0:52 Your browser does not support the audio element. Кино

Сюжет предстоящего фантастического фильма "Горыныч" стал известен. Об этом пишет издание "Российская газета" со ссылкой на кинокомпанию СТВ.

Фото: unsplash.com by Dan Stark dan_stark is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно сюжету, Лешу Колокольцева, главного героя истории, во время погружения в Балтийское море, уносит в былинную старину огромное чудище. Теперь пилоту батискафа предстоит завести дружбу с маленьким Горынычем и совместно с ним избавить древнее княжество от врагов.

Также сообщается, что картина будет создана при содействии Фонда кино. Её режиссёром станет Дмитрий Хонин, а автором сценария — Александр Архипов.

Премьера "Горыныча" должна состояться 1 января 2026 года. Ранее компания СТВ создавала различные другие сказки. К примеру, "По щучьему велению" и "Конёк-Горбунок".