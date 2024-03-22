Стал известен сюжет предстоящей сказки "Горыныч"

Сюжет предстоящего фантастического фильма "Горыныч" стал известен. Об этом пишет издание "Российская газета" со ссылкой на кинокомпанию СТВ.
Согласно сюжету, Лешу Колокольцева, главного героя истории, во время погружения в Балтийское море, уносит в былинную старину огромное чудище. Теперь пилоту батискафа предстоит завести дружбу с маленьким Горынычем и совместно с ним избавить древнее княжество от врагов.
Также сообщается, что картина будет создана при содействии Фонда кино. Её режиссёром станет Дмитрий Хонин, а автором сценария — Александр Архипов.
Премьера "Горыныча" должна состояться 1 января 2026 года. Ранее компания СТВ создавала различные другие сказки. К примеру, "По щучьему велению" и "Конёк-Горбунок".
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