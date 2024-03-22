Pravda.Ru сделала подборку фильмов, в которых герои принимают малоизученный препарат и становятся по-настоящему способными. Однако побочные эффекты не обходят их стороной.
Стив и Джобс, работники скорой помощи, сталкиваются с чередой странных несчастных случаев. Выясняется, что все жертвы принимали препарат "Синхроник".
Однажды некий мужчина рассказывает Стиву о свойствах вещества. Тогда он решает испытать его на себе. Главный герой подвергает себя риску и понимает, что теперь он может перемещаться во времени.
Девушка Люси оказывается во власти мафии, которая обязует её перевести неизвестный препарат в самой себе. Но случается непредвиденное событие: вещество просачивается в организм главной героини. Теперь с каждой минутой её способности прогрессируют всё больше. Но к чему это приведёт?
Эдди является непопулярным писателем, которому в жизни конкретно не везёт. Однажды его знакомый предлагает ему принять препарат под названием "NZT". Главный герой соглашается и в кратчайшие сроки становится очень трудоспособным, а его умственные способности прогрессируют в несколько раз. Однако побочные эффекты не заставляют себя долго ждать.
Опрыскивание сада белизной – один из важных аспектов садоводства и сельского хозяйства в целом. Белизна, или известь, является не только эстетическим элементом, делающим сад и ландшафт более привлекательными, но и важным средством для борьбы с различными вредителями и болезнями растений.