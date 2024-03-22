В этих фильмах герой решает испытать некий препарат на себе, в результате чего он становится по-настоящему способным

3 фильма о препарате, благодаря которому герой становится в несколько раз способней

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Pravda.Ru сделала подборку фильмов, в которых герои принимают малоизученный препарат и становятся по-настоящему способными. Однако побочные эффекты не обходят их стороной.

Фото: commons.wikimedia.org by Самойлова Дарья is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Грань времени", 2019 год

Стив и Джобс, работники скорой помощи, сталкиваются с чередой странных несчастных случаев. Выясняется, что все жертвы принимали препарат "Синхроник".

Однажды некий мужчина рассказывает Стиву о свойствах вещества. Тогда он решает испытать его на себе. Главный герой подвергает себя риску и понимает, что теперь он может перемещаться во времени.

"Люси", 2014 год

Девушка Люси оказывается во власти мафии, которая обязует её перевести неизвестный препарат в самой себе. Но случается непредвиденное событие: вещество просачивается в организм главной героини. Теперь с каждой минутой её способности прогрессируют всё больше. Но к чему это приведёт?

"Области тьмы", 2011 год

Эдди является непопулярным писателем, которому в жизни конкретно не везёт. Однажды его знакомый предлагает ему принять препарат под названием "NZT". Главный герой соглашается и в кратчайшие сроки становится очень трудоспособным, а его умственные способности прогрессируют в несколько раз. Однако побочные эффекты не заставляют себя долго ждать.