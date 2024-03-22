Создатели фильма "Волшебник Изумрудного города" планируют выпустить семь кинокартин

Создатели фильма "Волшебник Изумрудного города" могут выпустить семь кинокартин о персонажах одноимённой сказки Александра Волкова, передаёт ТАСС со ссылкой на слова гендиректора холдинга "Газпром-медиа" Александра Жарова.
Он выразил уверенность, что лента не ограничится только одним фильмом, так как произведений писателя семь.
"Мы посмотрим на успех этого фильма, на сборы, на экономику, и безусловно, мы намерены снимать второй фильм", — дополнил Александр Жаров во время выставки-форума "Россия".
Гендиректор также сообщил, что изначально планировалось снять семь фильмов, однако точное их количество будет зависеть от заявленных факторов.
Картина "Волшебник Изумрудного города" режиссёра Игоря Волошина должна выйти в российский прокат 1 января 2025 года. Эту информацию подтвердил Александр Жаров. При этом он сказал, что проект по уровню равен крупному голливудскому фильму.
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