Не сложилось: их уволили с главных ролей, о которых они мечтали

Каждый актёр мечтает получить роль, которая навсегда изменит его карьеру, но иногда ситуация может обернуться катастрофой.
Многие актеры упустили свой звёздный час по разным причинам. Иногда это происходит из-за творческих разногласий или раздутых амбиций, а иногда — из-за публичного скандала, передаёт канал ShadowTavern.
Замена главного актёра, который снимался чуть больше месяца и успел сняться во всех главных сценах, обошлась создателям культовой кинотрилогии "Назад в будущее" в дополнительные миллионы долларов. Фильм начали снимать с Эриком Штольцем в роли Марти Макфлая. Однако драматический актёр показывал игру, в которой не было места для комедии. Поэтому артиста спешно заменили на Майкла Джея Фокса.
Трилогию "Властелин колец" сложно представить без Арагорна в исполнении Вигго Мортенсена. Но первоначально эта роль досталась молодому ирландскому актёру Стюарту Таунсенду. Но Питер Джексон уволил Стюарта так неожиданно, что коллеги не успели с ним попрощаться. Режиссёр вдруг счёл, что артист слишком молод и слащав для брутального, мудрого и благородного Арагорна.
В 2007 году вышли "Трансформеры". И после просмотра фильма у большинства мужчин на уме была красивая актриса Меган Фокс. Её назвали одной из самых красивых женщин в мире. После того как красотка снялась в двух фильмах франшизы о трансформерах, она неудачна высказалась о режиссёре Майкле Бэе, сравнив его с Гитлером. Она отметила, что он "неуклюжий, такой безнадежно неловкий". Она уличила его в отсутствии социальных навыков. Нетрудно догадаться, что в третьей части артистки уже не было.
Певец Стас Пьеха трогательно поздравил наследника с днём рождения.