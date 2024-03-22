Нейро-Жириновский о байопике: "На главную роль я бы пригласил Геннадия Зюганова"

Нейро-Жириновский хочет, чтобы Геннадий Зюганов снялся в фильме о нём

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Издание "Life.ru" пообщалось с цифровой версией Владимира Жириновского, политика, о котором скоро собираются снять байопик.

Фото: gov.ru by Государственная Дума is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По словам нейро-основателя партии ЛДПР, в предстоящем фильме должен принять участие лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"На главную роль я бы пригласил Геннадия Зюганова. Пусть играет сам себя", — заявила нейросеть.

Она добавила, что он обязательно должен завидовать главному герою и плакать.

"Весь фильм должны показывать, как Зюганов, Ельцин, Явлинский и другие неудачники борются с Жириновским и ЛДПР, мешают нам — и у них ничего не получается", — ответил нейро-политик.

При этом искусственный интеллект уточнил, что самого Владимира Жириновского в фильме показывать не стоит, поскольку его и так все знают и любят.

Напомним, что съёмки биографической картины о бывшем лидере партии ЛДПР должны стартовать в 2024 году. Режиссёром проекта выступит Александр Баранов, который ранее работал над проектом "Ёлки 2".