"Гардемарин" Сергей Жигунов с женой Викторией откроют в Гурзуфе музей Коровина и кинотеатр

Актер Сергей Жигунов с женой Викторией собираются в течение двух лет построить культурный кластер в поселке Гурзуф в Крыму.
Кластер объединит музей Константина Коровина, выставочные залы и кинотеатр. Для выставок уже договорились с федеральными музеями, а в кинотеатре обещают показывать старые черно-белые фильмы. Вечерняя музыкальная гостиная расположится в выставочном зале. Супруга Жигунова говорит, что они хотят создать большой культурный кластер, который будет сочетать разные виды искусств.
Как только завершатся работы в музее Коровина, команда приступит к созданию выставочного зала напротив. Жигунова полагает, что этот проект будет завершен уже в этом году и к лету зал заработает.
"Выставочный зал по вечерам будет превращаться в музыкальную гостиную. Мы хотим сделать большой крымский культурный кластер, который будет развиваться по четырем направлениям: музыка, живопись, литература и кино", — поделилась она.
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