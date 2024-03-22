Работу над третьей частью "Чебурашки" создатели планируют начать в июне 2024 года

Сергей Гармаш сообщил о времени начала съёмок "Чебурашки-3"

0:48 Your browser does not support the audio element. Кино

Работа над третьим фильмом о Чебурашке начнётся вместе со съёмками его второй части, пишет ТАСС со ссылкой на слова актёра Сергея Гармаша.

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Он сообщил, что съёмочный процесс фильма "Чебурашка-2" находится на подготовительном этапе.

"В начале июня запустятся съёмки фильмов "Чебурашка-2" и "Чебурашка-3", подряд сразу будут сниматься два больших полных метра", — дополнил актёр.

Напомним, что Сергей Гармаш сыграл в картине "Чебурашка" Геннадия, друга главного героя.

Премьера первого фильма о приключениях удивительного существа состоялась 1 января 2023 года. Этот проект стал наиболее кассовым за всю историю отечественного проката. Он смог собрать более 7 миллиардов рублей.