Актёры, которые влюбились друг в друга, когда играли любовь на съёмочной площадке

Эти актёры осознали, что не могут друг без друга, когда играли влюблённую пару

1:59 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru собрала истории шести деятелей кино, которые влюбились друг в друга, когда играли любовь.

Фото: unsplash.com by Christiana Rivers christiana is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова

Впервые актёры встретились в 1992 году, на съёмочной площадке фильма "Прогулка по эшафоту". В картине они сыграли влюблённую пару.

Однако Ольга Дроздова изначально воспринимала своего коллегу исключительно как друга. Чувства у неё проснулись только после поездки заграницу.

Спустя два года влюблённые заключили брак и счастливо живут до сих пор. Свою семейную пару они называют "певчие дрозды".

Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк

Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк поняли, что не могут друг без друга в 2007 году, на съёмках фильма "Моя прекрасная няня".

Интересно то, что сначала деятель кино был против кандидатуры девушки на роль его возлюбленной в картине, поскольку считал, что у неё недостаточно хорошие актёрские данные. Однако затем он изменил своё мнение.

Причём для того чтобы быть вместе, они оба развелись со своими партнёрами.

К сожалению, их отношения не продлились достаточно долго и они вскоре расстались.

Александр Петров и Ирина Старшенбаум

Александр Петров вспоминал, что он познакомился с Ириной Старшенбаум, когда она снималась в картине "Крыша мира", а он — в "Полицейский с Рублёвки". Их вагончики находились рядом, поскольку съёмки проектов проходили практически на соседних локациях.

Он рассказывал, что Ирина Старшенбаум однажды сказала ему: "Эй, ты, подойди! Скоро будем вместе работать". Так всё и случилось.

На съёмках фильма "Притяжение" они стали парой. Причём ради своей возлюбленной Александр Петров расстался с Дарьей Емельяновой, с которой был целых десять лет.

Их отношения также просуществовали недолго — два года. Они расстались по причине влюблённости Александра Петрова в другую свою коллегу, с которой он также играл любовь на экране.