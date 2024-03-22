Максим Дрозд стыдится этого 20 лет: "Если Господь Бог увидит, безнаказанным не останусь"

Максим Дрозд признался, что ему стыдно за роль военного в сериале "Штрафбат"

Российский актер Максим Дрозд, бывший десантник и боксер, играет соответствующих его мужественному образу, уверенных в себе героев. В его фильмографии уже более сотни ролей, но есть одна, за которую ему до сих пор стыдно.

Фото: t.me/max_drozd

Максим Дрозд хотел бы чаще играть серьезные драматические роли, но не собирается отрекаться от привычных, ведь если его любят таким брутальным борцом за справедливость — значит, нужно просто продолжать работать.

Актер считает, что ему не о чем сожалеть, "жалеть о чем-то — последнее дело", но есть моменты в работе, которых он стыдится перед людьми. Максим признал, что неловко себя чувствовал в роли военного в сериале "Штрафбат", снятом 20 лет назад Николаем Досталем.

"Это потрясающее кино с потрясающими артистами. Но мой персонаж там изнасиловал девочку. До сих пор, когда я слышу про "Штрафбат", мне становится не по себе. Если Господь Бог увидит эти кадры, думаю, что безнаказанным не останусь", — говорит актер.

Сейчас Максим Дрозд задействован в четырех новых проектах, включая роль бывшего полевого хирурга в киноистории "Последняя клятва Гиппократа".