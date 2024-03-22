Максим Дрозд стыдится этого 20 лет: "Если Господь Бог увидит, безнаказанным не останусь"

Российский актер Максим Дрозд, бывший десантник и боксер, играет соответствующих его мужественному образу, уверенных в себе героев. В его фильмографии уже более сотни ролей, но есть одна, за которую ему до сих пор стыдно.
Максим Дрозд хотел бы чаще играть серьезные драматические роли, но не собирается отрекаться от привычных, ведь если его любят таким брутальным борцом за справедливость — значит, нужно просто продолжать работать.
Актер считает, что ему не о чем сожалеть, "жалеть о чем-то — последнее дело", но есть моменты в работе, которых он стыдится перед людьми. Максим признал, что неловко себя чувствовал в роли военного в сериале "Штрафбат", снятом 20 лет назад Николаем Досталем.
"Это потрясающее кино с потрясающими артистами. Но мой персонаж там изнасиловал девочку. До сих пор, когда я слышу про "Штрафбат", мне становится не по себе. Если Господь Бог увидит эти кадры, думаю, что безнаказанным не останусь", — говорит актер.
Сейчас Максим Дрозд задействован в четырех новых проектах, включая роль бывшего полевого хирурга в киноистории "Последняя клятва Гиппократа".
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