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Не могла видеть червей: жена Ширвиндта чуть не ушла от актёра из-за его любви к рыбалке

Жена Ширвиндта хотела развестись с актёром из-за рыбалки

1:00
Кино

Александр Ширвиндт очень дорожил своей женой Натальей Белоусовой, с которой он прожил вссю жизнь, но также актёр не мог жить без рыбалки. Удивительный факт, но именно это чуть не стало причиной развода супругов.

Жена Ширвиндта хотела развестись с актёром из-за рыбалки
Фото: flickr.com by Nicolas Raymond is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ширвиндт во всём был примерным мужем, но, как назло, с рыбалкой было связано то, что Белоусова органически не переносила: это были черви. Их вид настолько ввергал жену актёра в ужас, что она всерьёз задумывалась о разводе. Для неё было настоящей пыткой, когда Ширвиндт приносил червей домой.

Александр Анатольевич вспоминал случай, когда он проводил отпуск в доме отдыха в Плёсе и неплотно закрыл крышку большого ящика с червями. В результате кольчатые создания расползлись в огромном количестве по всему номеру.

Ширвиндт называл себя однолюбом и в шутку говорил, что однолюб — это мужчина, который испортил жизнь только одной женщине. Любовь актёра и его жены оказалась так сильна, что их не разлучили даже черви.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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