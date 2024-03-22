Не могла видеть червей: жена Ширвиндта чуть не ушла от актёра из-за его любви к рыбалке

Александр Ширвиндт очень дорожил своей женой Натальей Белоусовой, с которой он прожил вссю жизнь, но также актёр не мог жить без рыбалки. Удивительный факт, но именно это чуть не стало причиной развода супругов.
Ширвиндт во всём был примерным мужем, но, как назло, с рыбалкой было связано то, что Белоусова органически не переносила: это были черви. Их вид настолько ввергал жену актёра в ужас, что она всерьёз задумывалась о разводе. Для неё было настоящей пыткой, когда Ширвиндт приносил червей домой.
Александр Анатольевич вспоминал случай, когда он проводил отпуск в доме отдыха в Плёсе и неплотно закрыл крышку большого ящика с червями. В результате кольчатые создания расползлись в огромном количестве по всему номеру.
Ширвиндт называл себя однолюбом и в шутку говорил, что однолюб — это мужчина, который испортил жизнь только одной женщине. Любовь актёра и его жены оказалась так сильна, что их не разлучили даже черви.
Для борьбы с кротами попробуйте использовать эти методы.