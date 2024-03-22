Как в фильмах "Бременские музыканты" и "Летучий корабль" по-разному обыгран один и тот же символ

Один и тот же символ, который появился в фильмах "Бременские музыканты" и "Летучий корабль"

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Фильм "Бременские музыканты" положил начало традиции экранизировать советские мультфильмы. Илья Учитель тоже решился на такой эксперимент и снял свою версию "Летучего корабля".

Фото: web.archive.org by LEONARDO DASILVA is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Оба фильма объединяет не только принадлежность к советской мультипликации. В обеих лентах используется один и тот же образ — капуста, символизирующая, разумеется, деньги, но в каждом случае этот образ обыгрывается по-разному.

В "Бременских музыкантах" даётся лишь слабый намёк на современные шутки на "капустную тему", хотя трудно от них удержаться, когда маленький Трубадур въезжает на рынок в тачке, полной зелёных кочанов. Под этим рынком подразумевается шоу-бизнес, куда герой весь фильм отчаянно пытается пробиться.

В "Летучем корабле" о капусте говорится прямо, как чёрным по белому. Когда Полкан вкатывает во дворец телеги с огромными кочанами капусты и царь в исполнении Леонида Ярмольника спрашивает, почему подарки для царевны в капусте, неудачный жених без обиняков заявляет, что "это же деньги".