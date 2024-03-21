Депутат Нилов заявил, что скандалы помешают Кологривому пройти кастинг на роль Жириновского

В ЛДПР усомнились, что Кологривый сыграет Жириновского

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Член фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что после скандалов Никиты Кологривого вряд ли актёру удастся получить роль Владимира Жириновского.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ещё недавно в СМИ писали о том, что именно Кологривый сыграет политика, и сам Никита говорил, что он создан для этой роли, однако после того, как актёр "Слова пацана" устроил дебош в новосибирском ресторане и укусил за ногу официантку, его шансы исполнить главную роль в фильме Александра Баранова резко снизились.

Фильм о Жириновском задуман не как комедия. Он будет серьёзным и философским. Режиссёр хочет передать глубокий внутренний мир Владимира Вольфовича и его убеждения. Также Баранов собирается пообщаться с людьми, которые лично знали лидера ЛДПР, чтобы образ получился максимально достоверным.

Сейчас Никита Кологривый ожидает суда. Ему грозит либо штраф, либо административный арест на 15 суток.