Ложка дёгтя в бочке мёда: 4 корейские дорамы, которые под конец разочаровали зрителей

Даже самые преданные фанаты корейских дорам иногда бывают разочарованы любо в целом сюжетом, либо последней серией, что особенно обидно: зритель, до самого конца с интересом наблюдавший за приключениями героев, вовсе не думал, что в итоге ему захочется лишь скептически пожать плечами.
Героиня наделена сверхъестественной силой. Она хочет найти своих близких родственников, но её втягивают в уголовное дело, в котором под удар ставятся её способности. Эта дорама — продолжение "Силачки До Бон Сун". Теперь главная героиня — двоюродная сестра женщины, которой была посвящена первая часть. Зрителям не понравился новый актёрский состав, а также им было жаль злодея, потому что именно он получился вызывающим симпатию персонажем.
Герои продолжают сражаться с внутренними монстрами внутри и вне себя в надежде покинуть своё пристанище и выйти в большой мир. Многие зрители не оценили новых персонажей, получившихся скучными и пресными, а также сюжет второй части некоторым показался гораздо более поверхностным по сравнению с первой частью. В финале произошла путаница, в которой не каждый смог разобраться.
Главная героиня — актриса, обречённая на проклятье: каждый месяц она по неделе проводит в чужом теле, а её возлюбленный не способен различать лица людей и морды животных. Поначалу поклонники жанра с удовольствием погрузились в необычную любовную историю, но мало-помалу часть зрителей стала отпадать из-за излишней затянутости дорамы, а самый финал оказался последней каплей, окончательно разочаровавшей тех, кто решился досмотреть историю до конца.
Бог воды спускается на землю. Ему нужны священные камни, без которых он не займёт трон в Божественном царстве. Ему необходима помощь земной женщины, которая осталась последним прямым потомком людей, служивших этому богу с древних времён. Зрители сошлись во мнении о том, что любовная линия оказалась недостаточно раскрытой. Кроме того, многие больше симпатизировали второму персонажу, а не речному божеству, покорившему героиню.
Александр Ревва лишится бизнеса из-за нарушений, выявленных налоговой службой.