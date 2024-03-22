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Ложка дёгтя в бочке мёда: 4 корейские дорамы, которые под конец разочаровали зрителей

4 корейские дорамы, которые испортила последняя серия

2:19
Кино

Даже самые преданные фанаты корейских дорам иногда бывают разочарованы любо в целом сюжетом, либо последней серией, что особенно обидно: зритель, до самого конца с интересом наблюдавший за приключениями героев, вовсе не думал, что в итоге ему захочется лишь скептически пожать плечами.

4 корейские дорамы, которые испортила последняя серия
Фото: flickr.com by by hojusaram is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Силачка Кан Нам Сун (2023)

Героиня наделена сверхъестественной силой. Она хочет найти своих близких родственников, но её втягивают в уголовное дело, в котором под удар ставятся её способности. Эта дорама — продолжение "Силачки До Бон Сун". Теперь главная героиня — двоюродная сестра женщины, которой была посвящена первая часть. Зрителям не понравился новый актёрский состав, а также им было жаль злодея, потому что именно он получился вызывающим симпатию персонажем.

Милый дом, 2 сезон (2023)

Герои продолжают сражаться с внутренними монстрами внутри и вне себя в надежде покинуть своё пристанище и выйти в большой мир. Многие зрители не оценили новых персонажей, получившихся скучными и пресными, а также сюжет второй части некоторым показался гораздо более поверхностным по сравнению с первой частью. В финале произошла путаница, в которой не каждый смог разобраться.

Внутренняя красота (2018)

Главная героиня — актриса, обречённая на проклятье: каждый месяц она по неделе проводит в чужом теле, а её возлюбленный не способен различать лица людей и морды животных. Поначалу поклонники жанра с удовольствием погрузились в необычную любовную историю, но мало-помалу часть зрителей стала отпадать из-за излишней затянутости дорамы, а самый финал оказался последней каплей, окончательно разочаровавшей тех, кто решился досмотреть историю до конца.

Невеста речного Бога (2017)

Бог воды спускается на землю. Ему нужны священные камни, без которых он не займёт трон в Божественном царстве. Ему необходима помощь земной женщины, которая осталась последним прямым потомком людей, служивших этому богу с древних времён. Зрители сошлись во мнении о том, что любовная линия оказалась недостаточно раскрытой. Кроме того, многие больше симпатизировали второму персонажу, а не речному божеству, покорившему героиню.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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