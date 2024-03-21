В известном трёхсерийном фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра" нашли шесть киноляпов

В фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра" нашли киноляпы

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Издание "РБК" опубликовало список киноляпов в трёхсерийном советском фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Д'Артаньян и три мушкетёра".

Фото: pxhere.com by Q000024 is licensed under CC0 Public Domain

По сюжету 4 отважных мушкетёров сражаются за честь французской королевы, при этом вступая в противостояние с кардиналом Ришелье и интриганкой Миледи.

Шляпа Арамиса

Первая погрешность найдена на 54-ой минуте первой серии. Когда Арамис поёт песню про "призвать к ответу наглеца", то на нём нет никакого головного убора. Однако буквально в следующем кадре, в котором он обнимает за плечи Атоса и Портоса, шляпа чудесным образом на нём появляется.

Причёска главного героя

Ещё один киноляп нашли в эпизоде, когда король хвалит мушкетёров за то, что они храбро сражались против соратников Ришелье. В этом моменте причёска у Д'Артаньяна уложена прямо. Но уже в следующем кадре она заметно меняется: волосы становятся более длинными и появляются локоны.

Сапог Д'Артаньяна

Погрешность также обнаружена в эпизоде, когда один из соратников Ришелье поднимается на второй этаж жилья гасконца. Там он находит Д'Артаньяна с бритвой и пеной для бритья.

Можно заметить, что на левой ноге главного героя надет сапог. Однако через некоторое время, когда он сбегает на первый этаж, обувь уже располагается на его правой ноге.

Игра в шахматы

На середине первой серии был момент, когда Д'Артаньян играл в шахматы с Ришелье. Игровая доска стояла на столе, однако через некоторое время рядом с героями возник ещё один стол с фруктами.

При этом ваза с плодами меняла своё положение в кадрах.

Лошадь Д'Артаньяна

Этот киноляп обнаружили в третьей серии. Когда главный герой бросился в погоню за Миледи на коне, то животное было рыжего окраса. Но затем необъяснимым образом лошадь поменяла свою расцветку на коричневую.

Нож Миледи

Та же третья серия, но 40-я минута. В эпизоде, в котором Миледи убеждает лейтенанта английского флота отомстить за её подпорченную честь, ни один раз появляется доска для метания ножей. При этом в неё то воткнут кинжал, то нет.