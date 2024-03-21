Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сорт свёклы "Валента" отлично растёт в средней полосе
Эксперты ответили, как понять, что коту некомфортно в квартире
Макрон заявил, что падение Украины может случиться очень скоро
Кимаковский: в Тоненьком базировались расчеты РСЗО Vampire
Ксения Бородина рассказала об своём обеспеченном детстве с одеждой из Италии
Врач предупредил об угрозе деменции из-за заброшенного лечения зубов
Диета донора крови влияет на успех переливания
Фигуристка Щербакова рассказала, что после операции на голеностопе "потихоньку приходит в себя"
Инвестирование - способ достичь финансовой независимости
В известном трёхсерийном фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра" нашли шесть киноляпов

В фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра" нашли киноляпы

2:15
Кино

Издание "РБК" опубликовало список киноляпов в трёхсерийном советском фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Д'Артаньян и три мушкетёра".

В фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра" нашли киноляпы
Фото: pxhere.com by Q000024 is licensed under CC0 Public Domain

По сюжету 4 отважных мушкетёров сражаются за честь французской королевы, при этом вступая в противостояние с кардиналом Ришелье и интриганкой Миледи.

Шляпа Арамиса

Первая погрешность найдена на 54-ой минуте первой серии. Когда Арамис поёт песню про "призвать к ответу наглеца", то на нём нет никакого головного убора. Однако буквально в следующем кадре, в котором он обнимает за плечи Атоса и Портоса, шляпа чудесным образом на нём появляется.

Причёска главного героя

Ещё один киноляп нашли в эпизоде, когда король хвалит мушкетёров за то, что они храбро сражались против соратников Ришелье. В этом моменте причёска у Д'Артаньяна уложена прямо. Но уже в следующем кадре она заметно меняется: волосы становятся более длинными и появляются локоны. 

Сапог Д'Артаньяна

Погрешность также обнаружена в эпизоде, когда один из соратников Ришелье поднимается на второй этаж жилья гасконца. Там он находит Д'Артаньяна с бритвой и пеной для бритья. 

Можно заметить, что на левой ноге главного героя надет сапог. Однако через некоторое время, когда он сбегает на первый этаж, обувь уже располагается на его правой ноге.

Игра в шахматы

На середине первой серии был момент, когда Д'Артаньян играл в шахматы с Ришелье. Игровая доска стояла на столе, однако через некоторое время рядом с героями возник ещё один стол с фруктами. 

При этом ваза с плодами меняла своё положение в кадрах.

Лошадь Д'Артаньяна

Этот киноляп обнаружили в третьей серии. Когда главный герой бросился в погоню за Миледи на коне, то животное было рыжего окраса. Но затем необъяснимым образом лошадь поменяла свою расцветку на коричневую.

Нож Миледи

Та же третья серия, но 40-я минута. В эпизоде, в котором Миледи убеждает лейтенанта английского флота отомстить за её подпорченную честь, ни один раз появляется доска для метания ножей. При этом в неё то воткнут кинжал, то нет.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Анталия против России: немецкие туристы меняют картину туристического рынка

В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.

Немецкие туристы бросили вызов россиянам в Анталии
Певец Александр Маршал призвал прекратить писать новости об Орбакайте
Александр Маршал призвал придать забвению личность Кристины Орбакайте
Супруга Михаила Ширвиндта рассказала, почему его отец был особенным человеком
Посадите это в приствольный круг вишни: не оставляйте пустыми эти ценные участки - польза и красота для вашего сада
Гиперзвуковые ракеты LRHW и HACM опять остались лишь в мечтах Пентагона Дмитрий Плотников На Западе восхитились политикой России по привязке рубля к золоту Любовь Степушова Актриса Лариса Лужина отметила свой 85-летний юбилей в Доме кино Анжела Якубовская
Гильотина для петухов из Парижа. Чем закончится поездка на Украину армии ЕС
Вот куда нужно поставить фикус Бенджамина: создайте своими руками ауру денег — один предмет усилит эффект
Советский танк Т-55 признан американцами
Советский танк Т-55 признан американцами
Последние материалы
Кимаковский: в Тоненьком базировались расчеты РСЗО Vampire
Диета донора крови влияет на успех переливания
Фигуристка Щербакова рассказала, что после операции на голеностопе "потихоньку приходит в себя"
Инвестирование - способ достичь финансовой независимости
В России стали чаще брать на работу пенсионеров
Эксперты ответили, как наше настроение влияет на домашних животных
Палеонтолог Арешин раскрыл новые тайны динозавров
Бренд Nvidia стал самым быстрорастущим по стоимости среди американских компаний
Как избавиться от кротов?
Зелёный чай с лепестками роз: как приготовить вкусный напиток
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников