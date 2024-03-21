Звезда "Трансформеров" Меган Фокс подтвердила, что разорвала помолвку с Machine Gun Kelly

Меган Фокс и Machine Gun Kelly разъехались после расторжения помолвки

Меган Фокс и Machine Gun Kelly разъехались. Они решили прожить врозь после временного разрыва помолвки. Меган Фокс сейчас находится в своем доме в Энсино, а ее возлюбленный в Малибу.

КАК ХОРОШО МЕГАН ФОКС И MACHINE GUN KELLY ЗНАЮТ ДРУГ ДРУГА

По данным Us Weekly, они хотят дать себе пространство и в то же время продолжать работать над отношениями. Пара на данный момент испытывает сложности. Источники указывают на токсичность этих отношений и проблемы с доверием к избраннику со стороны Меган Фокс.

Еще в феврале 2023 г. появились слухи о разрыве звездных отношений после удаления общих фото в соцсетях и необычного сообщения Фокс о вранье. Влюбленные обратились к профессиональной помощи, но свадьба была отложена. В новом интервью Фокс подтвердила временный разрыв помолвки, но подчеркнула особую связь с Келли, которая сохранится навсегда.