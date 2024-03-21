Звёздная болезнь Кологривого и музыкальная карьера Кемстача: как сейчас живут актёры нашумевшего сериала "Слово пацана"

После того как на актёров сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" обрушилась слава, у многих из них поменялась жизнь.
Никита Кологривый стал всё чаще давать скандальные интервью, в которых критикует своих коллег, в том числе ушедших из жизни. Так, он резко высказывался об Александре Абдулове и Иннокентии Смоктуновском. Кологривый в последнее время постоянно показывает своим видом и поведением, что он звезда и ему нет равных.
Рузиль Минекаев по-прежнему живёт в Татарстане с женой и сыном. В целом его жизнь осталась такой же спокойной, как и до сериала, но теперь актёр чаще даёт интервью, а количество его подписчиков перевалило за миллион.
Леон Кемстач внезапно увлёкся музыкой в качестве исполнителя. Он начал сотрудничать с Игорем Крутым, записал песню "Как быть", а также спел дуэтом с Бастой песню "На заре", которая звучала в сериале.
Иван Янковский стал ещё популярнее, но в его случае слава обернулась для него обратной стороной медали. От имени Янковского стали часто орудовать мошенники, пользуясь интересом публики к актёру.
Анна Пересильд по-прежнему учится в школе, но всё говорит о том, что она пойдёт по стопам своей звёздной мамы. Анна стала вести прямые эфиры с коллегами по сериалу, а также ходит на светские вечеринки в сопровождении Юлии Пересильд.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.