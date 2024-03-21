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Звёздная болезнь Кологривого и музыкальная карьера Кемстача: как сейчас живут актёры нашумевшего сериала "Слово пацана"

Как изменилась жизнь актёров сериала "Слово пацана"

1:22
Кино

После того как на актёров сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" обрушилась слава, у многих из них поменялась жизнь.

Как изменилась жизнь актёров сериала "Слово пацана"
Фото: https://vk.com/ivanyankovskiygroup by ИВАН ФИЛИППОВИЧ ЯНКОВСКИЙ в vk.com is licensed under public domain

Никита Кологривый стал всё чаще давать скандальные интервью, в которых критикует своих коллег, в том числе ушедших из жизни. Так, он резко высказывался об Александре Абдулове и Иннокентии Смоктуновском. Кологривый в последнее время постоянно показывает своим видом и поведением, что он звезда и ему нет равных.

Рузиль Минекаев по-прежнему живёт в Татарстане с женой и сыном. В целом его жизнь осталась такой же спокойной, как и до сериала, но теперь актёр чаще даёт интервью, а количество его подписчиков перевалило за миллион.

Леон Кемстач внезапно увлёкся музыкой в качестве исполнителя. Он начал сотрудничать с Игорем Крутым, записал песню "Как быть", а также спел дуэтом с Бастой песню "На заре", которая звучала в сериале.

Иван Янковский стал ещё популярнее, но в его случае слава обернулась для него обратной стороной медали. От имени Янковского стали часто орудовать мошенники, пользуясь интересом публики к актёру.

Анна Пересильд по-прежнему учится в школе, но всё говорит о том, что она пойдёт по стопам своей звёздной мамы. Анна стала вести прямые эфиры с коллегами по сериалу, а также ходит на светские вечеринки в сопровождении Юлии Пересильд.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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