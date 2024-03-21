Не только для побега Хоботова и Людочки: истинное значение персонажа Савранского в "Покровских воротах"

Зачем в "Покровских воротах" нужен Савранский

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Кроме Костика, Льва Евгеньевича, Саввы Игнатьевича, Велюрова и других ярких персонажей в "Покровских воротах" участвует не менее яркий, но более загадочный и абсолютно молчаливый мотоциклист Савранский. Казалось бы, его функция ограничивается тем, что он в конце фильма помог Хоботову и Людочке сбежать от Маргариты Павловны, однако на самом деле значение Савранского гораздо шире.

Фото: flickr.com by Zach Dischner is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Михаил Козаков стремился к тому, чтобы в фильме были отражены реалии той эпохи. Для этого, например, он показал клоунов, которые читали на улице стихи, зазывая прохожих в цирк. Для этой же цели он включил в "Покровские ворота" лихача Савранского: тогда были в моде поездки на мотоциклах. Но и это не единственная причина участия в комедии Савранского.

Если бы у Костика не было такого брутального друга, он мог бы восприниматься исключительно как дамский угодник и любитель витиеватой речи. Дружба с Савранским придаёт характеру Костика больше твёрдости и мужественности.

Также Савранский символизирует стремительность жизни, которая проносится, как вихрь воздуха под колёсами мотоцикла. Савранский — это некий "мостик" между прошлым и будущим. Эпизодом, когда он взлетел на мотоцикле, Козаков хотел показать, что герои переносятся в будущее. Неслучайно лица Савранского за весь фильм почти не видно: он не простой герой, а символ.