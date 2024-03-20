Актёра Никиту Кологривого задержали в Новосибирске после дебоша в местном ресторане

Актёра Никиту Кологривого, который исполнил роль Кощея в популярном сериале Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте", задержали в Новосибирске. Об этом сообщил Telegram-канал "Новосибирск в курсе".
По информации источника, полиция повезла его в отдел "Центральный" для допроса. На актёра могут возбудить дело по статье о мелком хулиганстве. По ней Никите Кологривому может грозить до 15 суток ареста.
При этом Telegram-канал NGS выложил видео, в котором актёр вышел из машины и направился по направлению отдела. В ролике Никита Кологривый заявил, что настрой у него хороший.
"Ой, да слава богу, хороший", — ответил он на вопрос журналистки.
Ранее Pravda.Ru сообщала, что Никита Кологривый устроил дебош в одном из ресторанов Новосибирска. Он укусил работницу заведения и подрался с двумя людьми.
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