Актёра Никиту Кологривого задержали в Новосибирске после дебоша в местном ресторане

Полиция задержала Никиту Кологривого после дебоша в ресторане

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёра Никиту Кологривого, который исполнил роль Кощея в популярном сериале Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте", задержали в Новосибирске. Об этом сообщил Telegram-канал "Новосибирск в курсе".

Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

По информации источника, полиция повезла его в отдел "Центральный" для допроса. На актёра могут возбудить дело по статье о мелком хулиганстве. По ней Никите Кологривому может грозить до 15 суток ареста.

При этом Telegram-канал NGS выложил видео, в котором актёр вышел из машины и направился по направлению отдела. В ролике Никита Кологривый заявил, что настрой у него хороший.

"Ой, да слава богу, хороший", — ответил он на вопрос журналистки.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что Никита Кологривый устроил дебош в одном из ресторанов Новосибирска. Он укусил работницу заведения и подрался с двумя людьми.