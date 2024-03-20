Что хуже: цифровые какашки и когти или кринжовые младенцы в кино

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Четыре самых нелепых и ненужных спецэффекта в кино, которые только портят картину

2:52
Кино

Эта подборка посвящена самым неудачным графическим спецэффектам, которые приходилось когда-либо видеть на киноэкране. Как оказалось не всегда усилия специалистов по компьютерной графике уместны и удачны. Часто они вызывают недоумение и насмешки не только зрителей, но и самих исполнителей.

Белла впервые увидела Ренесми - Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2 (2012) - Момент из фильма

Так произошло с фильмом "Зеленый фонарь". В 2011 году цифровые эффекты не блистали качеством и получили свою порцию критики. Маска на лице Хэла Джордана была слишком оцифрована и выглядела не очень естественно, в какой-то мере даже искажая лицо персонажа. Сыгравший главного героя Райан Рейнольдс, известный своеобразным чувством юмора, тоже часто высмеивает эту картину, называя ее провальной.

"Я встретил Блейк в самой темной складке заднего прохода вселенной под названием "Зеленый фонарь", — заявил он рассказывая историю отношений со своей женой, актрисой Блейк Лайвли.

Неоднозначное впечатление на зрителя произвели и визуальные эффекты в другом "геройском"фильме. Большим разочарованием стали когти Росомахи в каноне Люди Икс.

Одна из самых знаменитых сцен фильма про Росомаху — это когда герой показывает свои новые адамантиевые когти перед зеркалом. Глядя на них, кажется, что это какой-то малобюджетный любительский проект, а не продукт Голливуда стоимостью в 150 млн долларов. А ведь при съемках использовали реальные когти. Однако в ходе монтажа их заменили на графическую картинку. Даже в первом фильме, который появился за 10 лет до этого, когти выглядели значительно реалистичнее.

Еще больше вопросов вызывает создание цифровой собачьей какашки в замечательном боевике "Джон Уик". Забавно даже представить реакцию специалистов, которые пришли на работу и узнали, чем им сегодня предстоит заниматься. Дело в том, что продюсерам некогда было ждать пока пес сделает свои дела естественным образом и они потратили пять тысяч долларов на никому не нужный спецэффект. При том что это никак не влияло на сюжет и не имело особого смысла, многие шутят, что это испражнение стало самым дорогим в истории.

Сложный процесс создания цифрового человека стал непреодолимой задачей при работе над образом дочери Беллы и Эдварда в саге "Сумерки". В результате усилий художников по визуальным эффектам, Ренесми стала одним из наихудших примеров использования компьютерной графики.
Младенец выглядит неестественно и пугающе. Даже сам режиссер считает полученный результат катастрофическим, но оправдывает это тем, что выбор был между вот такими спецэффектами и куклой-аниматроником, которая выглядит еще более жутко. Впрочем, у многих возник вопрос: может быть, просто стоило попробовать снять обычного ребенка, и не прибегать к технологиям там, где они не очень то и нужны.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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