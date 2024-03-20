Александра Бортич на фоне критики Кологривого призналась, что именно больше всего раздражает в ней зрителей

Некоторое время назад Никита Кологривый нелестно отозвался о многих своих коллегах, особенно о тех, у кого нет актёрского образования. В их числе оказалась и Александра Бортич.
"Меня всегда спрашивают, можно ли без образования. Это то же самое, что выйти замуж за мужчину и не любить его. Типа хотят прийти как Бортич", — говорил Кологривый в интервью Эльдару Джахарову.
Александра Бортич не отрицает, что у неё нет актёрского образования, и при этом подчёркивает, что никогда не считала себя гениальной. Она всегда была сама собой. По словам актрисы, возможно, именно это раздражает в ней людей.
Звезда прибавила, что никогда не получала роли по блату или через постель. Она всегда работала в равных условиях с другими коллегами. Также Бортич призналась, что в её карьере были проекты, за которые теперь ей стыдно, но при этом актриса считает, что всё, что случилось, было правильно.
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