Александра Бортич на фоне критики Кологривого призналась, что именно больше всего раздражает в ней зрителей

Черта Александры Бортич, которая, по мнению актрисы, раздражает людей

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

Некоторое время назад Никита Кологривый нелестно отозвался о многих своих коллегах, особенно о тех, у кого нет актёрского образования. В их числе оказалась и Александра Бортич.

Фото: https://vk.com/bortichs by Саша Бортич в vk.com is licensed under public domain

"Меня всегда спрашивают, можно ли без образования. Это то же самое, что выйти замуж за мужчину и не любить его. Типа хотят прийти как Бортич", — говорил Кологривый в интервью Эльдару Джахарову.

Александра Бортич не отрицает, что у неё нет актёрского образования, и при этом подчёркивает, что никогда не считала себя гениальной. Она всегда была сама собой. По словам актрисы, возможно, именно это раздражает в ней людей.

Звезда прибавила, что никогда не получала роли по блату или через постель. Она всегда работала в равных условиях с другими коллегами. Также Бортич призналась, что в её карьере были проекты, за которые теперь ей стыдно, но при этом актриса считает, что всё, что случилось, было правильно.