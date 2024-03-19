Василий Ливанов раскритиковал режиссёра Игоря Масленникова за его картину "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"

Василий Ливанов назвал режиссёра "Шерлока Холмса" некомпетентным

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино

Известный актёр Василий Ливанов раскритиковал Игоря Масленникова за серию фильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" в беседе с изданием "Аргументы и Факты".

Фото: flickr.com by dynamosquito from France is licensed under Creative Commons Attribution-Share 2.0 Generic

Он сообщил, что режиссёр не понимал сути жанра этой картины.

"Он взялся снимать всемирно известный детектив Конан Дойля, всемирно известных героев, но в толковании этого жанра был слаб", — заявил Василий Ливанов.

По словам актёра, оператор Юрий Векслер и его коллега по съёмочной площадке Виталий Соломин смогли спасти ситуацию.

Василий Ливанов также вспомнил, что Игорь Масленников говорил фразу: "Вы угадали тайный замысел режиссёра", когда актёры отыгрывали эпизод.

"Я хохотал — это же надо придумать такую форму, прикрыть свою некомпетентность. Мол, что мы угадали тайный замысел режиссёра. А мы и не подозревали, что воплощаем его тайные замыслы", — пояснил деятель кино.

Напомним, что съёмки серии фильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" проходили с 1979 по 1986 год. В этом году картине исполняется уже 45 лет.