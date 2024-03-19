Василий Ливанов раскритиковал режиссёра Игоря Масленникова за его картину "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"

Известный актёр Василий Ливанов раскритиковал Игоря Масленникова за серию фильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" в беседе с изданием "Аргументы и Факты".
Он сообщил, что режиссёр не понимал сути жанра этой картины.
"Он взялся снимать всемирно известный детектив Конан Дойля, всемирно известных героев, но в толковании этого жанра был слаб", — заявил Василий Ливанов.
По словам актёра, оператор Юрий Векслер и его коллега по съёмочной площадке Виталий Соломин смогли спасти ситуацию.
Василий Ливанов также вспомнил, что Игорь Масленников говорил фразу: "Вы угадали тайный замысел режиссёра", когда актёры отыгрывали эпизод.
"Я хохотал — это же надо придумать такую форму, прикрыть свою некомпетентность. Мол, что мы угадали тайный замысел режиссёра. А мы и не подозревали, что воплощаем его тайные замыслы", — пояснил деятель кино.
Напомним, что съёмки серии фильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" проходили с 1979 по 1986 год. В этом году картине исполняется уже 45 лет.
Порой актёры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман.