Во время съёмок этих фильмов произошли поистине ужасные случаи

Жестокая судьба: несчастные случаи на съёмках фильмов

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Редко, но бывает так, что во время съёмочного процесса возникают непредвиденные ситуации, которые заканчиваются трагедией. Pravda.Ru собрала три подобных случая.

Фото: unsplash.com by Alex Wigan alwig64 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Ноев ковчег", 1928 год

Во время съёмок фильма "Ноев ковчег" произошла ужасная случайность: большой резервуар с водой опрокинулся прямо на людей, которые принимали участие в картине. В итоге из-за этого события погибло трое человек, а ещё несколько серьёзно пострадали.

"Сумеречная зона", 1983 год

Трагедия случилась и на съёмках фильма "Сумеречная зона". Одна из сцен снималась с использованием вертолёта. Однако, произошло так, что он загорелся и упал на актёров. Погибло три человека, за что пятеро людей из съёмочной группы предстали перед судом.

"Полуночный всадник", 2014 год

Этот фильм так и не был завершён по причине несчастного случая. Режиссёр картины решил снять несколько сцен вблизи железной дороги. Саре Джонс, ассистенту оператора, крупно не повезло: она не заметила движущегося поезда. В результате девушка погибла. Режиссёра картины приговорили к одному году за непредумышленное убийство.