Актриса Сидни Суини сообщила, что обсуждения людьми её тела и личной жизни ей неподвластны

Сидни Суини высказалась про обсуждения её тела и личной жизни

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Сидни Суини рассказала о своей реакции на постоянные обсуждения её личной жизни и тела со стороны посторонних людей. Об этом она сообщила изданию Variety.

Фото: commons.wikimedia.org by Ananian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Актриса заявила, что никак не может контролировать неприятные ей разговоры. При этом она назвала возможную причину возникновения подобных бесед.

"Люди чувствуют себя свободно, имея возможность говорить обо мне так, как они хотят, потому что они думают, что я больше не Синди, а лишь актриса. Эти странные отношения между людьми и мной, я никак не могу контролировать", — поделилась Сидни Суини.

Напомним, что Сидни Суини наиболее известна по ролям в картинах "Эйфория" и "Белый лотос". При том она также принимала участие во многих других проектах, например, в "Мадам Паутина" и "Рассказ служанки".