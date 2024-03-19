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Что известно о самой престижной кинопремии

История самой престижной премии в сфере кино

3:10
Кино

Самой престижной кинопремией мира является "Оскар". Она вручается за особый вклад в киноиндустрию, и у этой награды, конечно же, есть своя история. 

История самой престижной премии в сфере кино
Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Какова история премии?

На самом деле её стали присуждать не так давно. В 1927 году была создана Американская академия кинематографических искусств и наук. По первоначальной задумке, ей следовало регулировать различные трудовые разногласия. Однако спустя некоторое время новоиспечённая организация решила ввести престижную награду.

Уже по прошествии 2-х лет с её образования, в 1929 году, состоялась самая первая церемония вручения "Оскара". Она проходила в Лос-Анджелесе, в зале отеля Hollywood Roosevelt. Причём тогда победителей назвали за три месяца до самого награждения, и процедура длилась примерно 15 минут. Их выбирали в 12 номинациях.

Картина "Крылья" Уильяма Уэллмана стала первым проектом, который был избран лучшим фильмом. 

С тех пор "Оскар" ни один раз находил своего обладателя. Однако сами правила вручения премии неоднократно менялись. Например, в 1941 году ввели новое условие: не называть имена победителей до самой церемонии.

Как сейчас?

Лауреаты премии избираются по итогам голосования членов Американской киноакадемии, в которую входит около 8 тысяч человек.

С 2002 года награждение участников стало традиционно проходить в Лос-Анджелесе, в театре Dolby. Победителей избирают в 24 номинациях, и имена держаться в тайне до самой церемонии.

В 2024 году состоялась 96-ая церемония вручения "Оскара". Она проходила 10 марта, в воскресенье. В ходе неё было выбрано множество победителей в своих номинациях, однако фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер" стал абсолютным победителем: он завоевал семь заветных статуэток.

А есть ли интересные факты?

1. Фильмы "Бен-Гур" (Уильям Уайлер, 1959 год), "Титаник" (Джеймс Кэмерон, 1997 год) и "Властелин колец: Возвращение короля" (Питер Джексон, 2003 год) получили больше всего "Оскаров" за всю историю премии. Их число равняется 11-и. Ранее Pravda.Ru более подробно писала об этом.

2. Высота статуэтки 34 сантиметра, а вес составляет примерно 4 килограмма. Она производится из бронзы, которую сверху покрывают золотом.

3. Отечественные картины тоже становились лауреатами "Оскара". Это проекты:

  • "Разгром немецко-фашистских войск под Москвой" (Леонид Варламов и Илья Копалин, 1942 год);
  • "Война и мир" (Сергей Бондарчук, 1965-1967 года);
  • "Дерсу Узала" (Акира Куросава, 1975 год);
  • "Москва слезам не верит" (Владимир Меньшов, 1979 год);
  • "Утомлённые солнцем" (Никита Михалков, 1994 год);
  • "Старик и море" (Александр Петров, 1999 год).
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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