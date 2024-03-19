Почему иностранцы не оценили "Иронию судьбы", "Бриллиантовую руку" и "Москва слезам не верит"

Знаменитые советские фильмы, которые иностранцы не смогли понять

1:18 Your browser does not support the audio element. Кино

Разные менталитеты влияют не только на поступки, мысли и желания представителей той или иной нации, но и на то, как они воспринимают фильмы. В советском кино было немало лент, которые иностранцы не смогли понять в силу другого восприятия жизни.

Фото: flickr.com by Kiran Jonnalagadda is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Зарубежные зрители не одобряют выбор Катерины из мелодрамы "Москва слезам не верит". В то время как большинство российских зрителей радуются за героиню, которая всё-таки обрела своё счастье в лице Гоши, иностранцы считают этого персонажа пародией на мужчину.

В "Девчатах" иностранцев, не знакомым с советским бытом, поразило, почему Тося Кислицына живёт в общежитии с соседками и они все пользуются общими вещами, а также почему героиня пьёт чай из блюдца.

В "Жестоком романсе" иностранцам не понравилось, что режиссёр, по их мнению, впал в крайности, показывая то слишком слезливые сцены, то, наоборот, чересчур жестокие, а образы героев им показались построенными на стереотипах.

О "Кавказской пленнице" один американский зритель высказался с недоумением: его удивило, почему похитители развлекают свою жертву песнями и танцами, пока она ест.

Насчёт "Бриллиантовой руки" жители других стран считают, что в этой комедии слишком много шуток на тему алкоголя.