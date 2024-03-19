Почему иностранцы не оценили "Иронию судьбы", "Бриллиантовую руку" и "Москва слезам не верит"

Разные менталитеты влияют не только на поступки, мысли и желания представителей той или иной нации, но и на то, как они воспринимают фильмы. В советском кино было немало лент, которые иностранцы не смогли понять в силу другого восприятия жизни.
Зарубежные зрители не одобряют выбор Катерины из мелодрамы "Москва слезам не верит". В то время как большинство российских зрителей радуются за героиню, которая всё-таки обрела своё счастье в лице Гоши, иностранцы считают этого персонажа пародией на мужчину.
В "Девчатах" иностранцев, не знакомым с советским бытом, поразило, почему Тося Кислицына живёт в общежитии с соседками и они все пользуются общими вещами, а также почему героиня пьёт чай из блюдца.
В "Жестоком романсе" иностранцам не понравилось, что режиссёр, по их мнению, впал в крайности, показывая то слишком слезливые сцены, то, наоборот, чересчур жестокие, а образы героев им показались построенными на стереотипах.
О "Кавказской пленнице" один американский зритель высказался с недоумением: его удивило, почему похитители развлекают свою жертву песнями и танцами, пока она ест.
Насчёт "Бриллиантовой руки" жители других стран считают, что в этой комедии слишком много шуток на тему алкоголя.
Порой актёры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман.