Комментаторы требуют дать "Оскар" белорусской актрисе Мацкевич-Грибок за её ролики в TikTok с шикарными перевоплощениями

Белорусская актриса Мацкевич-Грибок снимает короткие ролики с невероятными перевоплощениями за 10 секунд

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино

Белорусская актриса Олеся Мацкевич-Грибок снимает короткие ролики для TikTok, и у неё отлично получается перевоплощаться в абсолютно разных персонажей всего за 10 секунд.

Фото: flickr.com by Christine Zenino is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Подписчики Олеси в восторге от её таланта. Мацкевич-Грибок на примере своих перевоплощений даёт уроки актёрского мастерства. Она точно улавливает черты всех архетипов. Комментаторы уверены, что именно ей пора дать первый в мире "Оскар" за ролики в TikTok.

Часто Олеся в иронической манере сравнивает персонажей российского и голливудского кино. Она уделяет большое внимание деталям, которым многие авторы вертикальных видео редко придают значение. Ролики Олеси отличаются динамичностью и эффектностью.

Олеся рассказывала, что раньше из-за определённых детских травм ни с кем не говорила о своих переживаниях и не просила помощи. Лишь однажды, решив изменить своей привычке и поговорив о своих чувствах с мастером по маникюру, она внезапно поняла, что может очень тонко чувствовать героев, поэтому перевоплощаться за несколько секунд для неё не составляет труда.